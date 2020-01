Baggio: “Nicolò, conta la volontà”

Roberto Baggio, ex giocatore tra le altre di Juventus e Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha parlato anche del rientro di Zaniolo. Queste le sue parole:

“La volontà, è la forza di volontà che in casi come questo fa la differenza. Certo, il passaggio-chiave è un intervento fatto bene, risolutivo. Ho letto che Zaniolo è stato operato anche al menisco, io quel problema non lo ebbi, i menischi li avevo finiti tutti qualche anno prima. Come Nicolò avevo un obiettivo a breve, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari e in Giappone andai tante volte. La notte, il sogno…“.