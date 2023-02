Azpilicueta su Mourinho: “Ho avuto un ottimo rapporto. Come lui, odiavo perdere”

Che del nostro Special One ne parlino tutti è scontato. Gli elogi questa volta arrivano da Londra dalle parole di un difensore spagnolo, e che difensore, Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea che ha rilasciato un’intervista per il The Athletic. Ricorda quando Mou per due stagioni lo ha allenato a Londra (dal 2013 al 2015) conducendolo a vincere la Premier nel 2015 e la Carabao Cup medesimo anno.

Ecco le sue parole: “Ho avuto un ottimo rapporto con José. È qualcuno da cui ho imparato molto. I livelli a cui si trovava in termini di pensiero su tutti i piccoli dettagli, sapeva come vincere. Forse poteva vedere quella stessa mentalità vincente in me. Come lui, odiavo perdere. L’ho sempre fatto, fin da bambino”.