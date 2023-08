L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Queste le prime parole dell’iraniano in maglia giallorossa:

“È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma”, ha dichiarato Azmoun. Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte”.

Attaccante classe 1995, nazionale iraniano – ha disputato due Mondiali, nel 2018 e nel 2022 – Sardar Azmoun ha vestito le maglie del Rubin Kazan, del Rostov e dello Zenit, oltre a quella del Bayer Leverkusen.

In carriera, con le squadre di club ha segnato 115 gol e servito 48 assist in 316 presenze. In nazionale, ha realizzato 45 reti e offerto 9 passaggi vincenti in 71 gare. Ha vinto 4 Premier League russa, 1 Coppa di Russia e 2 Supercoppa di Russia. Capocannoniere del campionato russo nella stagione 2019-20, è stato votato calciatore dell’anno nel 2021.

asroma.com