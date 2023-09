Leggo (F. Balzani) – La festa per Lukaku finisce sotto indagine. O meglio ci finiscono almeno una ventina di incivili che, per salutare l’arrivo del nuovo campione, hanno deciso di arrampicarsi e poi saltare di gioia su tettini e cofani delle auto dei dipendenti dello scalo parcheggiate in sosta.

La procura di Velletri ha, infatti, aperto un’inchiesta per risalire all’identità dei tifosi che hanno distrutto diverse vetture nel parcheggio 9 dell’aeroporto di Ciampino. Il reato contestato è quello di danneggiamento in manifestazione aperta al pubblico, che prevede pene fino a 5 anni di reclusione.

Martina (la proprietaria della Panda Rossa) che, insieme a un’altra persona, ha sporto denuncia contro ignoti facendo partire di fatto l’indagine. “Molti tifosi mi hanno contattata dicendosi disposti a pagare i danni, anche alcuni carrozzieri lo hanno fatto e li ringrazio. Ma io voglio che a pagare siano i responsabili. Uscivo da un turno di 12 ore di lavoro e ho trovato questo spettacolo indegno. Una barbarie senza senso e senza rispetto“.