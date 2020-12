Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Mkhitaryan e Pedro dietro a Dzeko, Pellegrini in mediana

Pagine Romaniste – La Roma vola a Bergamo per affrontare l’Atalanta di Gasperini alle prese con qualche problema di spogliatoio per il caos creato dalla lite tra l’allenatore e Gomez. Fonseca sa che può essere l’occasione giusta per lanciare un chiaro segnale al campionato e si affiderà al collaudato 3-4-2-1. In porta ballottaggio Mirante-Pau Lopez, con il primo che sembra essere favorito sullo spagnolo. In difesa ci saranno Mancini, Ibanez e Smalling. Torna sulla mediana Lorenzo Pellegirni, che ci sarà dopo qualche problema alla caviglia, e sarà affiancato da Veretout. Sulle fasce spazio a Spinazzola e Karsdorp, mentre a sostegno di Edin Dzeko ci saranno Mkhitaryan e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

IL TEMPO (3-4-2-1)

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

