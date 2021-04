Atalanta, Maehle: “Abbiamo sprecato troppe occasioni oggi. Gosens? Difendere in dieci è sempre difficile”

Joakim Maehle, calciatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio con la Roma. Queste le sue parole:

MAEHLE IN ZONA MISTA

“Abbiamo sprecato troppe occasioni oggi, ne abbiamo create tante. Non siamo riusciti a prenderci i tre punti e poi è arrivato il rosso. E’ sempre difficile difendere in 10, c’è più spazio per gli attaccanti avversari”.

Dopo l’uscita di Gosens avete sofferto ma avete comunque creato…

Sì è vero, non occasioni clamorose ma siamo stati comunque un po’ pericolosi, creando un paio di chances ma è difficile giocare in 10.

Ora il Bologna, partita difficile…

Certo, il Bologna è una squadra forte, ora pensiamo a recuperare e poi ci concentreremo sul Bologna.