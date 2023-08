Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per la prima giornata di Serie A. Il tecnico ha toccato il tema legato al futuro di Duvan Zapata, accostato nell’ultimo periodo alla Roma. Ecco le parole riprese da tuttomercatoweb.com:

L’infortunio di Touré?

“Sono molto dispiaciuto, ha molta voglia di giocare. Si sono accesi i riflettori su di lui anche per via dell’operazione di mercato, nessuno si aspettava questo tipo d’infortunio, ora vedremo quali saranno i tempi di recupero”.

L’infortunio di Touré riporta la società sul mercato?

“L’Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure, non è che questo infortunio cambia di molto ciò che ci siamo posti in questa settimana. Duvan ha recuperato dal finale di stagione, si è allenato con continuità, sotto l’aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell’Atalanta”.