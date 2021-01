Assalto alla vetta, il bivio della Roma

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – I giorni della Roma. Tra domenica e lunedì Fonseca ha la possibilità di dare la svolta al campionato. Due sfide all’Olimpico contro due big, con le quali i giallorossi finora hanno sempre sofferto: pareggi con Juventus e Milan, sonore sconfitte contro Napoli e Atalanta. Per tornare in Champions bisogna vedersela con questi avversari, oltre che Inter e Lazio.

Fonseca vuole schierare la Roma migliore contro i nerazzurri, il tecnico è fiducioso nel recupero di Spinazzola, che già da qualche tempo è tornato ad allenarsi con i suoi compagni. Saranno assenti Mirante e Pedro, sempre alle prese con lesioni muscolari, ma il tecnico può scegliere: Borja Mayoral e Cristante tornano in panchina, Dzeko guida la Roma contro Conte e con lui riprenderanno il posto da titolari anche Pellegrini e Veretout. Villar si è guadagnato un posto da titolare, Fonseca poi cambierà poco contro la Lazio.

Con una vittoria, la Roma aggancerebbe l’Inter al secondo posto, traguardo mai più raggiunto dai tempi di Garcia (2014-15) e Spalletti (2016-17). Domani sera tutti i giocatori resteranno a dormire a Trigoria, per la prima volta i calciatori resteranno in ritiro per due partite consecutive.