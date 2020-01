Aspettando la Juve, Fonseca stuzzica CR7. Miki out, Zaniolo c’è

Domenica arriva la Juventus dopo la brutta sconfitta contro il Torino. Edin Dzeko è pronto per la grande sfida ma non avere l’aiuto di Mkhitaryan. L’armeno ha riportato la lesione del retto femorale della coscia della sinistra. Zaniolo invece ci sarà, parola di Fonseca che da Firenze tranquillizza i tifosi. Nicolò ha rimediato una botta contro i granata ma dovrebbe recuperare. Intanto il tecnico portoghese carica l’ambiente: “C’è un clima speciale, è bellissimo giocare queste partite. Affrontiamo una grande squadra. Contro il Toro abbiamo commesso qualche errore, l’importante è non ripeterli Spero che alla fine della gara Ronaldo sia arrabbiato“. Lo riporta La Repubblica.