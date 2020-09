Stadio della Roma, previsto nei prossimi giorni l’incontro tra i Friedkin e la Raggi in Campidoglio

Inizia a delinearsi l’agenda dei Friedkin, sbarcati da poco nella Capitale. Secondo quanto riporta l’Ansa Dan e Ryan incontreranno nei prossimi giorni il sindaco Virginia Raggi in Campidoglio. Sarà sopratutto una visita di cortesia, con la Prima Cittadina di Roma pronta a dare il benvenuto a degli importanti investitori. Ma ovviamente si parlerà anche del dossier riguardante lo Stadio della Roma, che come ha ricordato la sindaca più volte dovrebbe essere approvato in assemblea capitolina entro l’anno.