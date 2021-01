Arriva Tiago Pinto: “Il settore sportivo sarà più moderno”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Tiago Pinto in arrivo nelle prossime ore, Calafiori e Pedro che con ogni probabilità non ci saranno contro la Samp perché alle prese con un sovraccarico muscolare, Nicolò Zaniolo che prova a fare quadrato in famiglia mettendo da parte le voci sulla sua vita privata. La Roma, in attesa della sfida di domani all’Olimpico, si divide tra campo e scrivanie: una, quella di Tiago Pinto, sarà occupata presto perché il nuovo responsabile dell’area sportiva, superato il Covid, sta per arrivare a Roma.

«La Roma – ha detto alla tv del Benfica – mi ha cercato per quello che ho fatto qui. Ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro con i proprietari del club. Andrò lì per modernizzare il settore sportivo. La Serie A è un campionato imprevedibile come lo sono ormai tutti i più grandi d’Europa, le big stanno soffrendo senza pubblico. La cosa più importante è creare una mentalità vincente, giocare partita per partita e poi raggiungere gli obiettivi prefissati».