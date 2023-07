L’AIA ha indetto una conferenza stampa in cui è intervenuto Gianluca Rocchi, designatore arbitrale. Tra i vari temi trattati, l’ex fischietto ha parlato dell’addio di Marco Serra, l’arbitro protagonista della discussione caso con Mourinho in Cremonese-Roma. Le sue parole: “Serra avvicendato esclusivamente per motivi tecnici. Addolorato di quanto ho letto in questi giorni. Ha dato disponibilità a fare il Var. Se avessi un arbitro che mi chiede di non fare una certa squadra gli direi di cambiare mestiere. Non esiste un problema né con la Roma né con nessun altro club. Confronto con Mourinho e con la Roma? Stiamo creando un caso che non esiste. Io voglio parlare di 20 allenatori, non di uno solo. Abbiamo un confronto costante con tutte le società. L’obiettivo è avere zero espulsione a giornata ma se qualcuno va fuori delle righe saremo bravi a mandarlo fuori”