Ansia Eriksen: malore durante Danimarca-Finlandia. La UEFA rassicura: “Il calciatore ora è stabile ed è stato trasferito in ospedale”

Paura per Christian Eriksen. Il giocatore dell’Inter è caduto a terra durante Danimarca-Finlandia. Immediatamente soccorso, è stato sottoposto a un massaggio cardiaco. I compagni sono in lacrime. La partita è stata sospesa e il giocatore ha lasciato in campo coperto dai medici e dall’equipe sanitaria. Un aggiornamento da parte della UEFA ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo del calcio: “Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato”.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

