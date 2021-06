Annullamento pubblica utilità a Tor di Valle: Comune al voto entro giugno

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – In Campidoglio c’è massima attenzione per portare al voto in aula l’annullamento della pubblica utilità dello stadio di Tor di Valle. Sarà l’ultimo atto per accantonare il progetto voluto da Pallotta.

La capogruppo del M5S si è impegnata a far calendarizzare il voto entro la fine di giugno. Solo successivamente si aprirà il dialogo tra la Roma e il Comune per individuare la nuova area dove sorgerà lo stadio, che Friedkin è sempre fermamente intenzionato a portare avanti.

È previsto anche un passaggio preliminare presso il Municipio competere, che non dovrebbe far registrare sorprese, essendo anch’esso a maggioranza pentastellata. In Campidoglio vogliono chiudere la pratica in fretta, considerato che i terreni di Tor di Valle risultano ancora pignorati.