Anche Pasalic nella lista di José

Il Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il mercato della Roma ancora non decolla, ma sono molte le trattative in piedi. L’operazione per la cessione al Monza di Villar deve essere solo perfezionata e in Brianza potrebbe finire in prestito anche Calafiori. Proseguono i contatti con l’Atalanta per Pasalic, un giocatore che piace molto a Mourinho. Ha un costo elevato, quasi 20 milioni, ma nell’operazione potrebbero entrare El Shaarawy e Veretout. Mario Pasalic ha manifestato l’intenzione di andare via dall’Atalanta e crede che il suo ciclo a Bergamo sia concluso. Ieri è stato offerto anche Georginio Wijnaldum, già accostato al club nella scorsa stagione. Il centrocampista olandese è stato proposto dal club francese, ma l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, oltre 8 milioni l’anno. Il Decreto Crescita abbasserebbe di molto la quota, al quale comunque dovrebbe contribuire il Psg.