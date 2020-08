Anche il basket tenta Friedkin

Corriere dello Sport (M.Basile) – L’arrivo di un miliardario americano alimenta la grande speranza romana: quella che in futuro si possa creare una polisportiva sul modello di Barcellona e Real Madrid. Friedkin ama il basket e nel 2017 provò ad acquistare gli Houston Rockets per 2 miliardi di dollari senza riuscirci. Per la Virtus Roma basterebbe molto meno: prezzo intorno ai 750mila euro con altri 2-3 milioni che servirebbero a coprire la prossima stagione. Non si presentato nessuno alla porta di Toti che ha deciso di restare e di non far sparire il basket. L’unica possibilità di salvezza per la Virtus è legata alla Roma. Per tutti gli altri sport che non sono il calcio è impossibile sopravvivere nella Capitale.