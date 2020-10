Allenamento Udinese, palestra per chi ha affrontato lo Spezia. Possesso palla ed esercitazioni tecniche per il resto del gruppo

L’Udinese è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Spezia. I ragazzi di Gotti si sono ritrovati questa mattina al Bruseschi in vista del match contro la Roma di sabato sera alla Dacia Arena. La squadra friulana ha svolto il possesso palla ed esercitazioni tecniche, mentre i giocatori impegnati nella sfida con lo Spezia solamente scarico in palestra. Questo il report, dal sito ufficiale udinese.it:

