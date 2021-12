Allenamento Sampdoria, seduta rigenerativa per Gabbiadini che rimane in dubbio per la Roma

In vista dell’ultima giornata di campionato del 2021, la Sampdoria è già tornata in azione al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. La squadra è stata divisa in due gruppi: rigenerativo per chi ha giocato più minuti con il Venezia, compreso Manolo Gabbiadini; seduta tecnico-tattica per tutti gli altri disponibili, incluso Ernesto Torregrossa. Terapie e fisioterapia per Emil Audero, Radu Dragusin e Valerio Verre. Percorso di recupero agonistico per Ronaldo Vieira. Domani, martedì, è già vigilia: in programma un allenamento mattutino prima della partenza per Roma.