Allenamento Roma, Veretout ha accusato un fastidio al quadricipite destro. La parola chiave di Mourinho: “Movimento”

Dopo il test con la Triestina e un giorno di riposo concesso alla squadra, José Mourinho ritrova i suoi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per una doppia seduta d’allenamento. Domenica la Roma affronterà in amichevole il Debreceni a Frosinone, prima della seconda parte del ritiro prevista in Portogallo. Appuntamento intorno alle 10.00 per il primo allenamento di giornata, che sarà aperto alla stampa.

LIVE

Ore 11.22 – La seduta mattutina di lavoro è terminata.

Ore 11.07 – Dopo una piccola pausa per dissetarsi riprende la sessione. L’esercizio si chiama small sided game (una partita a tema in spazi stretti con obiettivi anche fisici) in uno spazio di 22×18, dove si gioca 3 contro 3 più i portieri. La parola chiave di Mourinho è “movimento”.

Ore 10.58 – I calciatori che stamani non sono in gruppo rispondono a gestioni personalizzate. Veretout e Calafiori stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Veretout ha accusato un fastidio al quadricipite destro. Zaniolo ha un permesso accordato dal Club per motivi familiari.

Ore 10.48 – Ora la squadra lavora sul possesso palla negli spazi stretti (3×3) con 4 giocatori esterni e un appoggio centrale contro uno. Ogni 30 secondi, è quanto vuole il preparatore giallorosso, cambiano i giocatori al centro. Chi recupera il pallone gioca con i 4, l’altro deve invece intercettare. Si tratta di tre possessi a specchio.

Ore 10.45 – Continui richiami di Mourinho per tenere alto il ritmo: “Veloce”, “dai”, “forte”, si fa sentire lo Special One durante l’esercizio. Terminata l’attivazione, breve pausa per la squadra per dissetarsi. Darboe, Ibanez e Villar lavorano a parte.

Ore 10.40 – La squadra viene divisa: un gruppo sul campo C, un altro sul B dove svolge attivazione con esercizio di ricezione e trasmissione sulla figura della “Y”, disegnata con sagome. Out Zaniolo e Veretout.

Ore 10.37 – Anche il resto della squadra raggiunge il difensore.

Ore 10.35 – Mourinho segue da vicino l’attivazione dei portieri. La squadra inizia a scendere in campo: il primo a raggiungere il terreno di gioco è Kumbulla.

Ore 10.30 – I portieri scendono in campo per l’attivazione e il lavoro tecnico.

Ore 10.29 – Arriva anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto: breve colloquio con Mourinho all’esterno del campo. Il Gm, sorridente, dialoga coprendosi la bocca.

Ore 10.25 – La squadra è attesa sul terreno di gioco, che nel frattempo è stato annaffiato. Il campo è stato già predisposto: in una metà sono disposte due porte a 22 metri, una a fondo e l’altra sulla mezzaluna; nell’altra sono posizionate sagome disposte a “Y”, che fanno intuire una probabile esercitazione di attivazione su ricezione e trasmissione del pallone.

Mourinho, inoltre, prepara personalmente i fratini, poi da distribuire ai giocatori: t-shirt nera e blocco degli appunti in mano per lo Special One.

Ore 10.00 – La squadra inizia la seduta in palestra.