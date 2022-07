Altro giro e altro allenamento in Portogallo per la Roma. Martedì ci sarà una bella sfida, e complicata, contro lo Sporting Lisbona che misurerà, più delle altre affrontate fino ad ora, il livello della nuova Roma. In attesa delle risposte sul mercato sono arrivate quelle sul campo anche da Zaniolo. Sessione pomeridiana ad Albufeira dopo aver vinto ieri contro il Portimonense per 2-0.

🪶 Allenamento al via a breve 🇵🇹 pic.twitter.com/kuiq1y9PAC — AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2022