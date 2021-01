Allenamento Roma, risentimento al flessore destro per Pedro e Calafiori: saranno valutati giorno per giorno

Si è svolto il primo allenamento dell’anno a Trigoria per la Roma. Hanno lavorato a parte Spinazzola, Mirante, Zaniolo, Pedro e Calafiori. Per gli ultimi due risentimento al flessore destro e saranno valutati giorno per giorno.

Leggi anche: Pellegrini: “Tanti auguri per un felice anno nuovo a tutti quanti!” – FOTO

I giallorossi affronteranno domenica all’Olimpico la Sampdoria dell’ex Ranieri. Sarà la prima sfida del 2021 e la Roma non può sbagliare: affronterà 7 gare nel mese di gennaio tra cui due big match contro l’Inter e la Lazio. Una sconfitta con i blucerchiati potrebbe determinare un passo falso pericoloso in ottica quarto posto.