Ultimo allenamento per la Roma prima per la partenza verso la Norvegia dove domani sera, alle ore 18.45, affronterà il Bodo/Glimt. I calciatori sono arrivati al campo alla spicciolata facendo alcuni passaggi tra di loro con il pallone. Subito dopo il via al riscaldamento con una corsa alternata a scatti. Non ci sono Spinazzola, Smalling e Zaniolo che ha lavorato a parte un preparatore con tanto di scatti brevi. L’allenamento visibile alla stampa è terminato con un classico torello.