Allenamento Roma, martedì alle ore 11 la ripresa

Un giorno di riposo per la Roma dopo il pareggio col Benevento per 0-0. Questa la decisione di mister Fonseca che ritroverà i ragazzi a Trigoria martedì alle ore 11. Da preparare c’è la partita contro il Braga di giovedì sera, allo stadio Olimpico. E’ una settimana fondamentale quella che sta per iniziare, che vede i giallorossi prima impegnati in Europa League e poi in campionato contro il Milan.