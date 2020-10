La Roma ha svolto l’ultimo allenamento prima del giorno della vigilia della gara contro il Benevento, che si giocherà domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico. Gli uomini di Fonseca erano al completo grazie al rientro dei vari Nazionali impegnati soprattutto in Nations League (tutti negativi al tampone Covid). Karsdorp continua a lavorare a parte, mentre out è Diawara per la positività al Covid-19.