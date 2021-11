La preparazione della Roma verso la partita contro il Genoa prosegue e lo fa senza molti Nazionali. Quest’oggi a Trigoria esercizi sulla tecnica e con il pallone. Mourinho, per arrivare ad un numero minimo di giocatori, ha chiamato dalla Primavera anche Voelkerling Persson che sta facendo molto bene. Presente regolarmente Felix. C’è stato anche individuale in campo per Spinazzola.