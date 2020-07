Dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter la Roma è tornata a Trigoria per allenarsi e prepararsi per l’imminente sfida di mercoledì alla Spal. Non ci sarà Roger Ibanez a cui è stato confermato il risentimento muscolare, sarà monitorato giorno per giorno. Ha lavorato ancora a parte Nicolò Zaniolo che vuole recuperare per la prossima di campionato.