Altro giorno di allenamento per la Roma con un giocatore in più. Si tratta di Bruno Peres che qest’oggi si è allenato per la prima volta con il gruppo diretto da mister Fonseca. Ancora a parte gli infortunati Kluivert, Santon, Pastore e Cristante a cui manca poco per il ritorno tra i compagni. Per il resto della squadra lavoro tecnico e tattico.