Allenamento Roma, assenti i nazionali. Fisioterapia per Pedro

Secondo allenamento della stagione 2020-2021 per la Roma di Fonseca. Stamattina la squadra è scesa in campo per le 9:30 per la prima seduta senza i nazionali, che hanno raggiunto le rispettive selezioni. Tutto ciò è stato possibile vista la negatività del secondo giro di tamponi che ha, dunque, permesso allo staff del tecnico di cominciare i lavori in vista della prossima stagione. Pedro lavora ancora a parte ed è alle prese con il percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla spalla rimediato in finale di FA Cup persa contro l’Arsenal. All’allenamento assenti Mirante, Peres, Kluivert e Carles Peres tutti in isolamento dopo essere risultati positivi al Covid-19.