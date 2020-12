Allenamento Roma, anche oggi Smalling con il gruppo. Individuale per Mancini, Santon, Pellegrini e Veretout

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per la Bulgaria dove domani sfiderà il CSKA Sofia alle ore 18.55. Sarà l’ultima partita del girone di Europa League con qualificazione già raggiunta e primo posto già portato a casa. Anche oggi Chris Smalling si è allenato in gruppo e ci sono ottime possibilità di vederlo nella lista dei convocati. La sessione è cominciata alle ore 10.45 in sala video per studiare l’avversario. Successivamente la Roma è scesa in campo per il riscaldamento con corsa e scatti con l’aiuto dei cinesini. Poi il pallone ha fatto il suo ingresso nel terreno di gioco. I giocatori sono stati impegnati con dei torelli. Individuale per Mancini, Santon, Pellegrini e Veretout. Il tutto sotto una pioggia torrenziale che non lascia Roma da giorni.