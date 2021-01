Allenamento Crotone, scarico per chi ha giocato con l’Inter. Domani rifinitura e conferenza di Stroppa

All’indomani della pesante sconfitta per 6-2 contro l’Inter, il Crotone ha lavorato in vista della prossima gara contro la Roma in programma mercoledì 6 alle ore 15 allo Scida. I rossoblù dovranno archiviare la gara di San Siro e cercare di conquistare dei punti importanti vista la posizione di classifica che attualmente li vede all’ultimo posto con 9 punti.

Leggi anche: Tiago Pinto è arrivato a Roma. Verso l’ora di pranzo lo sbarco a Fiumicino – FOTO

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club fccrotone.it, i rossoblù hanno lavorato questa mattina al centro sportivo: scarico per chi è sceso in campo ieri a San Siro, normale sessione di lavoro per il resto del gruppo. Domani è in programma la rifinitura al mattino, a seguire mister Stroppa risponderà – attraverso l’ufficio stampa – alle domande inviate dai giornalisti per presentare il match contro i giallorossi.