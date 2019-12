Allenamento al Tre Fontane, cancelli aperti dalle 13

L’AS Roma ricorda a tutti i tifosi che, per motivi di capienza, l’accesso al Tre Fontane per l’allenamento della Prima Squadra del 1° gennaio sarà riservato solo ed esclusivamente ai sostenitori che si sono aggiudicati uno dei 2.600 posti disponibili, ricevendo conferma scritta.

Per poter entrare sarà sufficiente portare con sé il QR code (univoco e personale) che è stato ricevuto assieme alla mail di conferma, unitamente a un documento d’identità.

Coloro i quali hanno ricevuto conferma con indicazione CANCELLO 1 potranno accedere alla tribuna principale dall’ingresso di Via delle Tre Fontane, 5.

Chi ha ricevuto l’indicazione CANCELLO 2, invece, dovrà accedere alla tribuna secondaria con ingresso da Via delle Tre Fontane, 3.

Per poter espletare in tempo le operazioni di validazione accessi e controlli, consentendo a tutti di assistere all’allenamento, l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 13.00.

L’orario di inizio allenamento è previsto per le 15.00.

Le aree di parcheggio consigliate sono: Via del Turismo, Viale Romolo Murri/Piazzale dell’Agricoltura, Viale dell’Industria, Piazzale Francesco Parri.

asroma.com