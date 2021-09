Alla conquista di Mou: da Kumbulla a Mayoral. Le seconde linee ora cercano spazio

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Dal teatro Valle a Palazzo Taverna ci sono circa 600 metri, il tempo di una dolce passeggiata tra le bellezze del centro di Roma. Magari in quei metri ci sarà anche un po’ del futuro della Roma. Esattamente quello di “sei personaggi in cerca di Mou“. Questi sei personaggi che cercano spazio sono i vari Kumbulla, Reynolds, Villar, Diawara, Mayoral ed El Shaarawy. Il loro obiettivo a breve termine è quello di convincere l’allenatore portoghese a dargli maggiore minutaggio e considerazione. Kumbulla è impegnato con la sua nazionale e ieri ha giocato contro l’Ungheria. Mourinho ci conta, lo considera un prospetto, addirittura il più completo. Da lui vuole maggiore concetrazione, maggiora scaltrezza. Intanto per lui arriva qualche critica dal ct albanese Vata dopo la sconfitta contro la Polonia: “Credo che Kumbulla sia stato il nostro peggior difensore. E’ un talento con grandi potenzialità, ma ha vissuto una giornata no“. Ci sarà da lavorare anche per Reynolds che ha corsa e gamba, ma che finora è sembrato quasi sempre un corpo avulso. In mezzo invece ci sono Diawara e Villar a voler strappare minuti. Entrambi sono stati sul mercato fino all’ultimo giorno per fare entrare un centrocampista che fosse più funzionale. Nel frattempo Diawara deve imparare a giocare più verticale e Villar crescere in fase difensiva e di transizione. Davanti aspettano una vera chance Mayoral ed El Shaarawy che punta ad aumentare il suo minutaggio ed entrare realmente nelle rotazioni.