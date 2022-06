Aldair: “Le squadre di Capello e Mourinho hanno certe caratteristiche in comune”

Ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’ inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti è intervenuto anche Aldair. L’ex giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mourinho:

“Oggi siamo pieni di quei giocatori dello scudetto. De Rossi era in gruppo a quel tempo, Capello lo chiamava in prima squadra e si è confermato. Similitudini tra Capello e Mourinho? Magari sul gioco, come mettono la quadra in campo, anche se la Roma ha preso tanti gol a inizio anno ma le squadre di Capello e Mourinho hanno certe caratteristiche in comune”.

Ha poi infine parlato del Mondiale e del Brasile:

“È un buon momento, credo insieme ad Argentina e Francia parta favorito. Erede di Aldair? Marquinhos farà grande la nazionale, è ancora molto giovane, la Roma ci ha creduto per prima e sta facendo bene. Per lui è importante avere la conferma in questo Mondiale”.