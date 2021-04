Ajax, ten Hag: “Se tutto va bene Stekelenburg giovedì giocherà. I miei calciatori sono in forma”

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato dopo la vittoria contro l’RKC Waalwijk e si è gettato sul match di giovedì contro la Roma. Queste le sue parole:

“In questa fase della stagione i punti persi si pagano, basta vedere quello che succede a Bayern e Manchester City. Abbiamo preso sul serio in campionato. Ciò non significa che nel caso contrario non l’avremmo preso sul serio, ma mandi comunque un segnale quando fai riposare troppi giocatori. E poi i calciatori sono in forma, il che è un indicatore importante. Noi abbiamo sempre fiducia, anche nella nostra situazione. Se riusciamo a tornare al livello della nostra partita di giovedì scorso possiamo farcela. Certo non sarà facile, il risultato ci penalizza. Stekelenburg? Ieri si è allenato, lo farà anche domani e dopodomani. Se tutto va bene speriamo di recuperarlo per la Roma“.