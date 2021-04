Ajax-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Riecco Veretout, ballottaggio Villar-Diawara. C’è Pedro

Pagine Romaniste – La Roma questa sera alle 21 ad Amsterdam nei quarti di finale di Europa League si gioca tutto per riscattare una stagione fino a questo momento molto deludente. Paulo Fonseca per scardinare l’Ajax si affida all’esperienza dei suoi giocatori più blasonati. In porta spazio a Pau Lopez: davanti allo spagnolo spazio alla linea difensiva formata da Mancini, Cristante e Ibanez. Sulle fasce agiranno Bruno Peres e Spinazzola. In mezzo al campo si rivede dal primo minuto Jordan Veretout che farà coppia con uno tra Villar e Diawara. Infine Edin Dzeko guiderà l’attacco completato da Pedro e Pellegrini.

LEGGO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

LA STAMPA

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

IL GIORNALE

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.