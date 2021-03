L’Ajax è in ansia per le condizioni di Daley Blind. Il difensore ieri si è infortunato nel corso della gara contro la Gibilterra. Un problema alla caviglia che non ha lasciato tranquillo neanche il ct dell’Olanda Franck De Boer:

“Per fortuna nessun problema al ginocchio, ma credo che il problema sia alla caviglia, era molto dolorante. Non sappiamo ancora quanto sia grave, dobbiamo aspettare e vedere. Speriamo non sia nulla di grave”.