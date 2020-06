Trigoria, affaticamento muscolare per Pellegrini. Allenamento differenziato per Mancini e Pau Lopez

La situazione infortuni non è ricominciata nel migliore dei modi per la Roma. Dopo gli stop di Pau Lopez (micro frattura al polso) e Mancini (lussazione al gomito) oggi si registra un piccolo affaticamento muscolare per Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista è da 3 giorni che è alle prese con questo problema e nei prossimi allenamenti sarà gestito per capire se potrà partire titolare alla ripresa contro la Sampdoria. Il portiere spagnolo e il difensore ex Atalanta continuano ad allenarsi in maniera differenziata. Lo riporta Sky Sport.