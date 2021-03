Adesso la Roma perde anche Kumbulla. Straordinari per Smalling e Cristante

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Marash Kumbulla ieri sera è tornato a Roma per sottoporsi ad esami presso la clinica Villa Stuart. L’infiammazione al ginocchio destro, però, non ha consentito diagnosi, così solo oggi sarà sottoposto a risonanza. L’impressione è che Kumbulla debba saltare almeno la partita di sabato contro il Sassuolo. “Non so come sto, ma non sono preoccupato. Ho sentito qualcosa al ginocchio“, ha detto al suo arrivo.

Paulo Fonseca a questo punto sarà costretto a chiedere ulteriori sacrifici innanzitutto a Bryan Cristante, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per problemi al pube. Col Sassuolo di sicuro mancherà anche Ibanez, squalificato. Buon per il tecnico portoghese che Smalling abbia superato i suoi guai fisici perché ci sarà senz’altro bisogno di lui, anche se pure l’inglese va gestito per evitare ricadute. Inutile dire, poi, che tutta l’attenzione è focalizzata all’8 aprile, quando la Roma giocherà contro l’Ajax. Sperando di riavere Kumbulla.