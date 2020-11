Addio a Dino Da Costa. Il cordoglio della Roma: “Il club piange la sua scomparsa”

Continuano le brutte notizie in un anno già di per sé straziante. La Roma attraverso il proprio account di Twitter ha voluto ricordare Dino Da Costa, ex centravanti giallorosso scomparso proprio oggi. L’ex attaccante è all’8º posto nella classifica dei marcatori della Roma in Serie A, dopo Totti, Pruzzo, Volk, Amadei, Montella, Dzeko, Balbo e Manfredini. Queste le parole del club:

“La Roma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari”.

"Ma quale paura, siamo forti!" 💛❤️ L'#ASRoma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari pic.twitter.com/AlsKCqhD82 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 10, 2020