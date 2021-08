Acqua Santa Croce diventa Official Water Partner della Roma

La Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con Acqua Santa Croce, che diviene Official Water Partner del Club per la stagione 2021-22.

“E’ con grande soddisfazione che la società Acqua Santa Croce ha voluto confermare il suo impegno in favore dei talenti calcistici e promuovere un elemento essenziale nell’alimentazione di uno sportivo”, ha affermato il patron dell’acqua minerale Camillo Colella.

Il water brand avrà visibilità presso il centro sportivo di Trigoria e all’interno dello Stadio Olimpico, nelle aree di ospitalità come anche a bordo campo durante le partite del Campionato di serie A.

Inoltre la squadra guidata da Mourinho utilizzerà Acqua Santa Croce durante gli allenamenti e in occasione delle partite casalinghe.

“La nostra acqua è particolarmente leggera e velocemente assimilabile, con un basso residuo fisso, poco sodio e basso contenuto di nitrati, per questo adatta per gli sportivi. Da sempre siamo vicini al mondo dello sport e alla tutela del nostro pianeta. Da qualche mese abbiamo inaugurato una nuovissima linea di imbottigliamento PET che permetterà di ridurre la quantità di plastica utilizzata, – ha commentato Andrea Colella, General Manager di Acqua Santa Croce – oltre che abbattere sensibilmente sia i consumi energetici che le relative emissioni di co2. Inoltre è in fase di sviluppo avanzato il progetto di produzione di bottiglie in plastica utilizzando PET riciclato al 50%”.

