Accordo sui rinnovi di Zalewski e Ciervo

Il Tempo (E. Zotti) – Dopo quello di Ndiaye, la Roma procede con il lavoro sui rinnovi dei giovani talenti della Primavera di Alberto De Rossi. La società ha blindato altri due gioiellini: è stato raggiunto infatti l’accordo con l’agenzia di Pocetta (agente di Lorenzo Pellegrini) per i prolungamenti di Zalewski e Ciervo. Entrambi i classe 2002 firmeranno un contratto fino al 2024. I prossimi incontri in programma sono quelli per parlare delle situazioni di Milanese e Bove, con i contratti in scadenza al 2022.