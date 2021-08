Il Messaggero (S. Carina) – La Roma sta lavorando duramente sul fronte delle cessioni. Lo Sheffield United ha messo nel mirino Olsen, dopo aver ceduto Ramsdale all’Arsenal. C’è l’accordo con la Roma, ora si attende l’ok del giocatore per sbloccare la trattativa. Sarebbe un’altra cessione fondamentale per Pinto, che consentirebbe di alleggerire ancora di più il monte ingaggi e andare sul mercato a cercare altri rinforzi per Mourinho.