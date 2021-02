Accordo Roma-New Balance, McCallum: “La Roma ha uno stile senza eguali nel calcio. È qualcosa di più di un club”

New Balance è il nuovo Official Kit Supplier della Roma. L’accordo tra il club giallorosso ed il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo è stato ufficializzato quest’oggi. La collaborazione partita dalla stagione 2021-22.

Grande soddisfazione da parte di tutti, come si evince dalle parole di Kenny McCallum, General Manager di New Balance, ai microfoni del sito ufficiale della Roma: “Siamo felice di accogliere l’AS Roma nella famiglia New Balance. Si tratta di qualcosa di più di un club di calcio. I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilità sociale e di comunità. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio”.