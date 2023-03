Abraham, un papà a caccia di nuovi gol per la Champions

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Se Amari lo porta a guardare al futuro, tutto il resto gli fa pensare che c’è invece un passato da risvegliare e riconquistare. Ieri, probabilmente, Tammy Abraham ha vissuto uno di quei giorni che non si possono dimenticare. La sua compagna Leah Monroe, infatti, ha dato alla luce il primogenito dell’attaccante inglese proprio quando la vigilia della sfida contro la Juventus fa risuonare nell’universo romanista antiche grida di battaglia. Nessuna meraviglia che Abraham aspetti la partita contro i bianconeri in modo particolare.

Il desiderio di dedicare un gol al figlio appena nato è senz’altro prorompente. Finora il rendimento del centravanti giallorosso è molto lontano da quello della scorsa stagione. Nelle 33 partite stagionali giocate fino a questo momento, infatti, Tammy ha segnato 7 reti (6 in campionato e 1 in Europa League); nella scorsa annata invece. con lo stesso numero d’incontri, aveva realizzato ben 17 gol (10 in campionato, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia). mettendo in vetrina la prima parte di quel rendimento straordinario che gli ha fatto chiudere la stagione con 27 centri all’attivo, facendo di lui il calciatore con più reti realizzate nella prima stagione romanista.