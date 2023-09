Tammy Abraham non vede l’ora di tornare. L’attaccante freme per tornare a disposizione di Mourinho e lavora ogni giorno per la riabilitazione dopo l’infortunio della scorsa stagione che ha causato la rottura del legamento crociato anteriore. Le sensazioni sono positive sul rientro, ma prima del 2024 l’inglese non vedrà il campo. Ogni tanto Tammy rende noto ai più i miglioramenti, stavolta però ci ha pensato Azmoun. L’iraniano, non inserito nella lista UEFA, ha condiviso una storia Instagram in cui immortalava Abraham intento a fare lavoro in piscina. Simpatico il siparietto tra i due compagni con l’inglese che si mostra divertito.