Abraham: “Mourinho è fondamentale. Io posso fare meglio e segnare per aiutare i miei compagni”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Zorya 4-0. Queste le sue parole:

Sei soddisfatto della tua stagione?

Posso fare meglio. So cosa posso dare sul campo e cosa fare per la squadra. Devo migliorare e segnare per aiutare i miei compagni.

ABRAHAM A SKY SPORT

Stasera sei contento…

Si sicuramente. Voglio aiutare la squadra. Abbiamo attraversato un momento difficile ma la vittoria di stasera ci dà fiducia. Ora dobbiamo far vedere cosa siamo in grado di fare.

L’intesa con Zaniolo?

Conosco le sue qualità E’ uno dei migliori del campionato e noi come squadra dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutarci a vicenda e guardare avanti.

La Roma può vincere la Conference League?

Si io voglio sempre vincere e nel gruppo crediamo fortemente che se giochiamo come stasera possiamo arrivare in fondo.

Mourinho ha detto che stai lavorando molto…

Ho dimostrato quello che posso fare in fase realizzativa, ora voglio imparare cose nuove che magari non conoscevo di me, come spalle alla porta. Voglio diventare un mostro in campo.