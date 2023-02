Abraham gioisce dopo il Salisburgo: “Festeggiavate? Benvenuti a Roma!” – VIDEO

La rimonta col Salisburgo è risultata fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi di Europa League. La vittoria contro gli austriaci ha portato la firma di Belotti e Dybala, ma è la prestazione di tutta la squadra ad aver impressionato per qualità e intensità di gioco. Abraham, entrato solo nei minuti finali della gara, non ha contenuto la gioia della vittoria. Come dimostrato dal video condiviso dalla Roma ha condiviso su Instagram, il centravanti inglese si è lasciato andare al termine della gara: “Benvenuti a Roma! Festeggiavate eh?“, le parole dell’ex Chelsea.