Abraham con la maschera. Dybala vuole esserci

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Una partita troppo importante per non stringere i denti e provarci. Tammy Abraham sta cercando in tutti i modi di farcela per la sfida di giovedì sera contro il Salisburgo, vuole esserci nonostante l’infortunio per aiutare la squadra a raggiungere gli ottavi di Europa League.

Il centravanti inglese ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato di un intervento di sutura. Ieri c’è stato bisogno di rafforzare la chiusura aggiungendo qualche punto di sutura in pi alla ferita che inevitabilmente con il movimento dell’occhio tende a riaprirsi con più facilità rispetto ad altre zone del corpo. Abraham ieri si è allenato parzialmente in gruppo.

Nel pomeriggio dopo il controllo al”edema ha ricevuto la visita del dottor Daniele De Maldè, tecnico ortopedico della ITOP S.p.A, per la realizzazione di maschere protettive. La maschera sarà meno ingombrante e più incentrata alla protezione della palpebra sinistra. Da oggi le valutazioni del giocatore e dello staff: Tammy vuole esserci contro il Salisburgo.

Ci sarà invece Lorenzo Pellegrini che ieri ha svolto lavoro con il gruppo e sarà a disposizione. Anche Dybala sta lavorando per essere a disposizione. Ieri l’argentino si è allenato individualmente a Trigoria senza forzare troppo il flessore. Oggi può tornare a lavorare in gruppo.