La sconfitta contro la Juventus, anche per tutti gli episodi, non è andata giù a Tammy Abraham che aveva segnato il gol dell’1-1. L’attaccante ha postato una stories su Instagram dove esprime il suo disappunto, ma anche un monito per il futuro. Queste le sue parole:

“È tosta da accettare. Impariamo e miglioriamo“.