Abisso e Maresca perdono il rigore su Pellegrini

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non sufficiente la seconda gara stagionale per il fischietto palermitano Abisso: inspiegabile la scelta di non assegnare alla Roma calcio di rigore dopo il fallo nettissmo di Arslan su Pellegrini. Ancora più inspiegabile se si pensa al Var (dove però c’era Maresca, e allora decifrare è più semplice). Gara chiusa con 25 falli e un solo ammonito. Non c’è invece rigore nel primo tempo sul tiro di Veretout: Pereyra la prende di mano ma è nettamente attaccata al corpo.